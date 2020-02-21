США отреагировали на запрос Турции на оружие для борьбы с Россией

США в курсе запроса Турции на системы противоракетной обороны Patriot для борьбы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, решение еще не принято. «Мы продолжим вести переговоры с турецкими властями по тревожной ситуации в Идлибе», — отметил он.

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О запросе оружия 20 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, Анкара попросила у Вашингтона разместить две батареи на южной границе. Однако при этом представитель Министерства обороны Турции эту информацию опроверг. Он рассказал, что сообщения о запросах на поставки двух ЗРК Patriot ложны.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

В 2019 году, после того как США отказались продавать Турции Patriot, Москва и Анкара заключили соглашение о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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