Путин пообещал Асаду поддержку

Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с победой на выборах и пообещал, что Москва продолжит оказывать Дамаску поддержку. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский президент отметил высокий политический авторитет сирийского лидера и доверие сограждан к политике Асада.

«Российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны», — заявил российский лидер.

26 мая действующий лидер Сирии Башар Асар в четвертый раз одержал победу на выборах президента страны. Асад получил поддержку 95,1 процента избирателей при явке 78 процентов.