Асад прокомментировал свою победу на выборах президента Сирии

Действующий лидер Сирии Башар Асад прокомментировал свою победу на выборах президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал предвыборного штаба политика.

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении», — отметил он. Также Асад почтил память погибших граждан и пожелал выздоровления раненым.

«Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Асад в четвертый раз одержал победу на выборах президента страны, прошедших в среду, 26 мая. Он получил поддержку 95,1 процента избирателей. В голосовании приняли участие свыше 14 миллионов граждан.

Башар Асад избирался на выборах президента Сирии в 2000, 2007 и 2014 годах. В середине марта Великобритания, Германия, Италия, Франция и США отказались признавать честными предстоящие президентские выборы в Сирии.