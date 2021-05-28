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Кремль объяснил отказ Москвы принять рейсы из ЕС

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Отказ Москвы принять рейсы из ЕС, летящие в обход Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в пятницу, 28 мая.

Перебои с перелетами европейских компаний в России — экстраординарная, но техническая ситуация, ведется работа по ее разрешению, заверил он.

По его словам, данная ситуация не является поводом для обострения отношений с ЕС.

27 мая Россия не выдала разрешение австрийскому перевозчику Austrian Airlines прибыть в Москву в обход белорусской территории. Аналогичная ситуация произошла с рейсом авиакомпании Air France, который был также запланирован на 27 мая.

Ряд авиакомпаний приостановили полеты над воздушным пространством Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске из-за сообщения о минировании лайнера.

Между тем глава международной дипломатии сообщества Жозеп Боррель, комментируя ситуацию с перелетами в РФ, предупредил о риске ухудшения отношений ЕС с Россией. Он предположил, что российские власти пытаются заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией.

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