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Россия нанесла авиаудар по сирийской провинции Идлиб

ВКС России нанесли удар в районе населенного пункта Кансафра в сирийской провинции Идлиб
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Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар в районе населенного пункта Кансафра в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.

Ранее об ударах российских ВКС по объектам боевиков в Сирии сообщалось 7 сентября. Тогда удары велись к западу от города Маарат-Мисрин в провинции Идлиб.

До этого стало известно, что российские солдаты, которые вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, сорвали операцию иностранных спецслужб. Военкоры заявляли, что в этом регионе планировалась серия терактов и бунт. Так, спецслужбы нескольких стран и их кураторы из США поставляли оружие, финансировали боевиков и помогали в подготовке атак.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.

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