ВКС России ударили по боевикам в Идлибе

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли серию ударов по объектам боевиков в Сирии. Видео появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Уточняется, что удары велись к западу от города Маарат-Мисрин в провинции Идлиб. На опубликованных кадрах заметны облака дыма и слышны взрывы.

Информации об уничтоженных в результате обстрелов нет.

В начале сентября сообщалось, что российская армия, вошедшая в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, сорвала операцию иностранных спецслужб. В этом регионе планировалась серия терактов и бунт — отмечалось, что спецслужбы нескольких стран и их кураторы из США поставляли оружие, финансировали боевиков и помогали в их подготовке.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.