Российская армия, вошедшая в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, сорвала операцию иностранных спецслужб. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская Весна».

По данным военкоров, в этом регионе планировалась серия терактов и бунт — отмечается, что спецслужбы нескольких стран и их кураторы из США поставляли оружие, финансировали боевиков и помогали в их подготовке.

В последние недели в Деръа возобновились бои, однако их удалось прекратить после вмешательства России, в результате переговоров было принято решение ввести с 1 сентября в район российскую военную полицию. В настоящий момент работает пункт сдачи оружия и урегулирования статуса боевиков. Соответствующую процедуру прошли уже свыше 200 членов незаконных формирований.

1 сентября сообщалось, что при посредничестве армии России властям Сирии удалось заключить соглашение с оппозиционными властями Деръа-аль-Балад о прекращении огня и создании в районе блокпостов Вооруженных сил Сирии. Кроме того, договоренности предусматривают ввод в регион российских военнослужащих и сдачу боевиками оружия.

В ноябре 2020 года автомобиль военной полиции России подорвали в провинции Деръа. Взрыв произошел в момент, когда колонна с российскими военными возвращалась с места проведения контртеррористической операции в населенном пункте Карак.