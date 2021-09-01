Российский спецназ вошел в горячую точку у границы с Израилем в Сирии

Российские силы спецназначения и военной полиции вошли в квартал Арбин района Деръа-аль-Балад в сирийской провинции Деръа, располагающейся близ границы с Израилем и Иорданией. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

В последние недели данный район превратился в горячую точку, где проходили ожесточенные бои между боевиками местных вооруженных бандформирований и сирийскими военными. По информации издания, действующие в регионе боевики уже на протяжении многих лет спонсируются иностранными разведками. Также зарубежные специалисты принимали участие в подготовке террористов.

Однако при посредничестве армии России властям Сирии удалось заключить соглашение с оппозиционными властями Деръа-аль-Балад о прекращении огня и создании в районе блокпостов Вооруженных сил Сирии. Кроме того, договоренности предусматривают ввод в регион российских военнослужащих и сдачу боевиками оружия.

Как отмечается, в настоящее время в районе подняты сирийские и российские флаги. При этом несколько десятков членов местных группировок уже сдали оружие. Боевики, которые откажутся сдавать оружие, будут вывезены в зону деэскалации Идлиб.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Вадима Кулитя сообщал, что в конце августа сразу несколько госучреждений в Деръа-аль-Баладе подверглись атакам со стороны террористов. Кроме того, боевики напали на подразделения правительственных сил, выполняющие задачи по поддержанию правопорядка. В результате четыре сирийских военных погибли, еще восемь были ранены.