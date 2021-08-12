Террористы атаковали позиции сирийских военных пять раз за пару часов

Террористы совершили пять атак на позиции сирийских военных в сельских районах провинции Даръа на юге страны. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

Так, неизвестные боевики открыли огонь из пулеметов по блокпосту Сирийской арабской армии (САА) на дороге между населенными пунктами Нава и Тасил на западе провинции. Обстрелу из пулеметов и гранатометов подвергся и контрольно-пропускной пункт сирийских Военно-воздушных сил (ВВС) на дороге между населенными пунктами Даэль и Абтаа.

Затем боевики атаковали зону безопасности в городе Нава, а также блокпост военной службы безопасности в городе Эль-Масирития в западной части региона. Кроме того, вооруженные гранатометами и автоматами джихадисты напали на штаб-квартиру государственной службы безопасности в культурном центре в городе Джасим.

По данным SOHR, информации о погибших и пострадавших в результате атак пока не поступало. Какие группировки стоят за нападениями, также неизвестно. При этом в организации отметили, что обстрелы позиций САА произошли на фоне продолжающейся почти 50 дней осады ряда районов Даръа сирийскими военными, которые надеются истощить силы террористов в данном регионе.