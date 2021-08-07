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Стало известно о переброске боевиков ИГ на базу США в Сирии

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Фото: MURAD SEZER / Reuters

США перебросили несколько десятков боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) из тюрем на свою базу в Сирии. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.

Как стало известно, всего военные перевезли 40 террористов на базу в городе Аш-Шаддади. Среди них находится один из главарей террористической организации и специалист по изготовлению взрывных устройств. Агентство подчеркивает, что это было сделано «с целью реализации планов Вашингтона в регионе».

В июле сообщалось, что силы международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, задержали двух главарей ИГ. Представители коалиции окружили дом, в котором располагалось убежище боевиков. После неудачных переговоров на здание сбросили несколько бомб, в результате чего погибли три человека. Предполагается, что они также были членами ИГ.

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