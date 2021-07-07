США обвинили в нарушении международного права в Сирии

Стратегия администрации президента США Джо Байдена в Сирии противоречит нормам международного права. Таким мнением поделился с NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Дипломат обвинил Вашингтон в нарушении сирийского государственного суверенитета. «Они продолжают нападать на мирных жителей и атаковать их с самолетов и вертолетов, оказывать поддержку незаконным вооруженным группировкам, поддерживать сепаратистские программы в Сирии, а также работают над созданием реальности, которая ведет к разделу страны», — отметил он.

По словам Хаддада, Вашингтон незаконно выкачивает сирийские природные ресурсы, в то время как сама страна страдает от их нехватки из-за американских санкций. Он подчеркнул, что американская оккупация угрожает региону и приносит страдания населению Сирии.

28 июня военные США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Минобороны США сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке.

США неоднократно обвиняли в «краже сирийской нефти»: американские власти договаривались об этом с боевиками, например, представителями альянса «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF). Вашингтон занялся расширением двух крупнейших баз в Сирии еще в феврале 2020-го, чтобы сохранить присутствие в районе нефтяных месторождений. Это происходило вопреки заявлениям экс-президента Дональда Трампа о выводе войск с месторождений.