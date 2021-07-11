Американские военные попали под обстрел в Сирии

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. Об этом сообщил представитель министерства обороны США, передает Reuters.

По информации агентства, травм и повреждений в результате произошедшего не зафиксировано.

При этом сирийское агентство SANA сообщает, что на газоперерабатывающем заводе «Коноко», который находится на территории базы США, произошел взрыв. Подробной информации о произошедшем на данный момент нет.

6 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчатыми веществами атаковали посольство США в Ираке. Один из аппаратов открыл огонь по территории дипмиссии.

