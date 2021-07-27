На востоке Сирии задержали двух главарей ИГ

Силы международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, задержали двух главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что в операции использовали восемь военных вертолетов. Представители коалиции окружили дом, в котором располагалось убежище боевиков. После неудачных переговоров на здание сбросили несколько бомб, в результате чего погибли три человека. Предполагается, что они также были членами ИГ.

25 июля сообщалось, что вооруженные силы Турции нейтрализовали семерых террористов на севере Сирии в ответ на недавнюю атаку на турецкий бронеавтомобиль. «Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции "Щит Евфрата", подверглись ответным действиям», — заявили в турецком Минобороны. Военные отметили, что в указанном районе продолжаются боевые действия.