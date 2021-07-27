Мир
 
Последние новости
Кремль отреагировал на идею сделки по Крыму с Турцией
Марокканский боксер попытался откусить ухо сопернику на Олимпиаде
Green Gray запретили выступать на Дне независимости Украины из-за русских песен
Выбрасывающим мусор из окон москвичам пригрозили наказанием 
Литовского оппозиционера осудили за шпионаж в пользу России
Швейцарская прокуратура сняла обвинения с фигурантов дела Магнитского
Предоставление независимости для ПЦУ поддержали менее половины украинцев
Первый канал прокомментировал проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму
Олимпийский чемпион посоветовал пловчихе Ефимовой «закончить со спортом»
Задержанного после звонка Путина экс-депутата отправили в колонию
Новости партнеров
Прослушать новость

На востоке Сирии задержали двух главарей ИГ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alaa Al-Faqir / Reuters

Силы международной антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, задержали двух главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что в операции использовали восемь военных вертолетов. Представители коалиции окружили дом, в котором располагалось убежище боевиков. После неудачных переговоров на здание сбросили несколько бомб, в результате чего погибли три человека. Предполагается, что они также были членами ИГ.

25 июля сообщалось, что вооруженные силы Турции нейтрализовали семерых террористов на севере Сирии в ответ на недавнюю атаку на турецкий бронеавтомобиль. «Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции "Щит Евфрата", подверглись ответным действиям», — заявили в турецком Минобороны. Военные отметили, что в указанном районе продолжаются боевые действия.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турецкие военные нейтрализовали семерых боевиков в Сирии в ответ на атаку на БТР
В России отреагировали на заявление МИД о сотрудничестве США с ИГ
В Ираке задержали планировавшего теракты главаря ИГ