Турецкие военные нейтрализовали семерых боевиков в Сирии в ответ на атаку на БТР

Вооруженные силы Турции нейтрализовали семерых террористов на севере Сирии в ответ на недавнюю атаку на турецкий бронеавтомобиль. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны страны, передает ТАСС.

«Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции "Щит Евфрата", подверглись ответным действиям», — заявили в турецком ведомстве. Военные отметили, что в указанном районе продолжаются боевые действия.

Ранее стало известно, что двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции «Щит Евфрата». В Минобороны Турции сообщали, что после атаки боевиков их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу.

Военная операция вооруженных сил Турции «Щит Евфрата» проводилась на севере Сирии с августа 2016-го по март 2017 года. Изначально она была направлена против боевиков террористической группировки «Исламское государство » (ИГ, запрещена в России).