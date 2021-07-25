Турецкие военные погибли при нападении на БТР в Сирии

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции «Щит Евфрата». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

«После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются», — сообщило ведомство.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить рассказал о подготовке боевиками фальшивой химатаки в Сирии. По данным российских военных, террористы планируют инсценировать «химическую атаку» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун.

«Щит Евфрата» — военная операция вооруженных сил Турции, проводившаяся на севере Сирии с августа 2016-го по март 2017 года. Изначально была направлена против боевиков террористической группировки «Исламское государство » (ИГ, запрещена в России).