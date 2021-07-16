Российские военные рассказали о подготовке боевиками фальшивой химатаки в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить рассказал о подготовке боевиками фальшивой химатаки в Сирии. Его слова передает РИА Новости.

По данным российских военных, террористы планируют инсценировать «химическую атаку» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. Отмечается, что боевики также хотят привлечь к постановочным съемкам организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы. С помощью этого они намерены обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения, утверждает Кулить.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в Думе постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.