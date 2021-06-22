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В Сирии поймали охотившихся за российскими военными террористов

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Фото: RusVesna.su

В Сирии подразделения правительственных войск поймали боевиков, входивших в «спящие» ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и охотившихся на российских и сирийских военных на территории республики. Об этом во вторник, 22 июня, сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

Как отмечается, бойцы Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российской стороны проводили рейды в пустынях Белая и Каменная в течение более 20 дней. В ходе патрулирования местности и проверки населенных пунктов им удалось выявить несколько десятков террористов, а также обнаружить схроны с оружием и самодельными взрывными устройствами. Кроме того, военные нашли пещеры, которые джихадисты использовали в качестве перевалочных пунктов и укрытий.

Задержанные пояснили, что одной из их главных задач было проведение атак на колонны техники российских и сирийских военнослужащих. Также в их планы входила организация диверсий на ряде военных объектов.

15 июня сообщалось, что САА обнаружила и уничтожила убежище боевиков ИГ в пустынных районах провинции Хомс на западе страны. До этого, 11 июня, стало известно, что российские военные в сирийской провинции Идлиб уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России).

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