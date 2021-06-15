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В Сирии уничтожили убежище террористов

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Фото: Telegram-канал «Военный осведомитель»

Армия Сирии обнаружила и уничтожила убежище боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что убежище было найдено в пустынных районах провинции Хомс на западе страны.

11 июня стало известно, что российские военные в сирийской провинции Идлиб уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Террористов обнаружили, когда они посещали один из блокпостов группировки. Выяснить их местоположение удалось «благодаря новейшим техническим средствам разведки, проходящим апробацию» в Арабской Республике.

В мае сообщалось, что боевики ИГ атаковали бойцов проправительственной палестинской бригады «Лива аль-Кудс» в Сирии. Крупная атака произошла в восточной части провинции Хомс, когда бойцы «Лива аль-Кудс» прочесывали территории в районе населенного пункта Эс-Сухне, разыскивая ячейки ИГ.

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