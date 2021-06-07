Сирия осудила въезд в страну делегаций из Франции и Нидерландов

В Министерство иностранных дел (МИД) Сирии осудили въезд в страну делегаций из Франции и Нидерландов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство САНА.

5 июня агентство АКНА сообщило, что курдская автономная администрация передала делегации из Нидерландов четырех родственников боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Представители Франции же были на территориях, подконтрольных арабо-курдским формированиям «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF) до конца мая.

«Делегация Нидерландов во главе с так называемым специальным представителем по сирийскому вопросу незаконно въехала на территорию Сирии при соучастии формирований SDF под предлогом приема ряда задержанных членов "Исламского государства"», — сообщили в МИД Сирии. Посещение французской делегацией города Камышлы в ведомстве назвали агрессией против Сирии.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в использовании террористической организации «Исламское государство». По мнению министра, Вашингтон использует боевиков в качестве инструмента, препятствующего достижению политического решения кризиса в Сирии.

США неоднократно обвиняли в «краже сирийской нефти»: американские власти договаривались об этом с боевиками, например, представителями альянса «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF).