Лавров обвинил США в использовании «Исламского государства»

Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в использовании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом он заявил на сессии Ближневосточной конференции Валдайского клуба «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения», трансляцию публикует РИА Новости.

По мнению министра, Вашингтон использует террористическую организацию в качестве инструмента, препятствующего достижению политического решения кризиса в Сирии. Он также обвинил Штаты в том, что они «грабят» сирийскую нефть и другие ресурсы, а также работают над дестабилизацией арабской страны.

США неоднократно обвиняли в «краже сирийской нефти»: американские власти договаривались об этом с боевиками, например, представителями альянса «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF). Вашингтон занялся расширением двух крупнейших баз в Сирии еще в феврале 2020-го, чтобы сохранить присутствие в районе нефтяных месторождений. Это происходило вопреки заявлениям экс-президента Дональда Трампа о выводе войск с месторождений.

Сирия добывала около 380 тысяч баррелей нефти в день до начала вооруженного конфликта в 2011 году. После этого Дамаск потерял контроль над большинством месторождений — они находятся на восточном берегу реки Евфрат, в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас их контролируют боевики.

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