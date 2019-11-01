Лавров назвал лидера ИГ порождением США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, о ликвидации которого ранее сообщили США, — порождение Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в эфире программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Лавров отметил, что ИГ возникло после вторжения США в Ирак, когда из иракских тюрем были отпущены многие экстремисты. «В известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле», — заключил дипломат.

Министр призвал американскую сторону предоставить дополнительную информацию о ликвидации аль-Багдади. Он назвал его уничтожение, если оно действительно состоялось, позитивным шагом и подчеркнул вредоносную роль главы ИГ в формировании террористической группировки и попытках создать халифат.

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади 27 октября сообщил президент США Дональд Трамп. Ликвидацией главаря ИГ занимались силы специальных операций страны. Операция прошла 26 октября. Помимо главаря террористической группировки, американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков.

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