Мир
 
Последние новости
Путин даст первое за три года интервью американским СМИ
Россиянин раскрыл детали спасения детей из горящего дома по водосточной трубе
Тихановская приехала в Германию и попросила помочь пострадавшим белорусам
Тете Дмитрия Гудкова ужесточили обвинение
Назван возможный срок появления улицы Лужкова в Москве
В Кремле назвали причину встречи Путина с Байденом
Уральский Халк назвал Моргенштерна куском говна
Цена на нефть рекордно взлетела
Жених дочери Шойгу рассказал о страхе перед ним
Раскрыта тайна возникновения вирусов на Земле
Новости партнеров
Прослушать новость

ВКС России атаковали террористов в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alaa al-Faqir / Reuters

Российские боевые самолеты нанесли серию ударов по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Самолеты военно-космических сил (ВКС) России атаковали террористов в пустынных районах провинции Хомс, что в центральной части запада страны. Тем самым они оказали поддержку наземным формированиям сирийской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Удар был нанесен по машине, в которой находились официальные представители группировки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские военные впервые помолились на бывшей базе армии США
Военный погиб при нападении боевиков в Сирии
Путин пообещал Асаду поддержку