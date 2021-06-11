ВКС России атаковали террористов в Сирии

Российские боевые самолеты нанесли серию ударов по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Самолеты военно-космических сил (ВКС) России атаковали террористов в пустынных районах провинции Хомс, что в центральной части запада страны. Тем самым они оказали поддержку наземным формированиям сирийской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили главарей террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Удар был нанесен по машине, в которой находились официальные представители группировки.