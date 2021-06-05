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Военный погиб при нападении боевиков в Сирии

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Фото: РИА Новости

В Идлибе боевики совершили нападение на сирийских военных, один из них погиб, двое пострадали. Об этом РИА Новости рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Инцидент произошел в южной части Идлибской зоны эскалации в районе населенного пункта Руайха. Ответным огнем сирийских правительственных войск уничтожено до 70 боевиков.

Ранее в мае боевики курдского формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) открыли огонь по протестующим, вышедшим на улицы поселений в провинции Эль-Хасака. Местные жители выступили с протестом из-за повышения цен на топливо и, в частности, сожгли блокпост СДС. В ответ боевики взяли оружие, чтобы разогнать демонстрантов, и застрелили пятерых.

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