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Боевики открыли огонь по протестующим из-за цен на топливо в Сирии

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Фото: Ammar Abdullah / Reuters

Бойцы курдского формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) открыли огонь по протестующим, вышедшим на улицы поселений в провинции Эль-Хасака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Местные жители выступили с протестом из-за повышения цен на топливо и, в частности, сожгли блокпост СДС. В ответ боевики взяли оружие, чтобы разогнать демонстрантов, и застрелили пятерых.

Издание SANA добавляет, что люди недовольны «кражей сирийских национальных богатств» со стороны боевиков, «поддерживаемых США». СДС также обвиняют в вербовке местных жителей и ограничениях на свободу передвижения.

Вашингтон неоднократно обвиняли в поддержке различных структур, так или иначе задействованных в конфликте в Сирии. Еще в августе 2020-го сообщалось, что Соединенные Штаты якобы договорились с СДС о покупке сирийской нефти. В Дамаске договор назвали кражей сирийской нефти. Американская сторона отрицала обвинения.

При этом бывший пресс-секретарь СДС Тало Сило в интервью Anadolu утверждал, что США поставляют оружие боевикам «Отрядов народной самообороны» (YPG/PKK).


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