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Великобритания пошла на сепаратные переговоры с террористами

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Фото: Reuters

Британская разведка сделала попытку заключить сепаратный мир с террористами в Сирии, проведя переговоры с запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра», сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам источника, переговоры с главарем группировки Мухаммедом аль-Джулани провел представитель разведки Великобритании MI-6 Джонатан Пауэлл. Встреча состоялась неподалеку от Идлиба на сирийско-турецкой границе. Также на ней был главарь другого запрещенного в России террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам».

По данным источника, они обсуждали исключение «Джебхат ан-Нусры» из списков террористических организаций взамен на отказ группировки от террора против западных стран. Кроме этого, они договорились постоянно поддерживать связь с официально признанными Советом Безопасности ООН террористами, а аль-Джулани рекомендовали дать интервью одному из американских журналистов, чтобы создать положительный имидж его террористического альянса в интересах его последующей реабилитации.

Источник назвал это прямым налаживанием контактов спецслужб западных стран с международными террористическими группировками, и подчеркнул, что хороших террористов не бывает, а «все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв».

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