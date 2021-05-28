Британскую разведку и полицию обвинили в неспособности предотвратить теракт

Британскую разведку MI5 и полицию обвинили в неспособности предотвратить теракт в Лондоне в ноябре 2019 года, который совершил вышедший на свободу террорист. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на суд присяжных.

В вердикте говорится, что к трагедии привели «серьезные недостатки» в работе межведомственной группы, которая отвечала за наблюдение за Усманом Ханом, который был осужден за подготовку теракта в 2012 году и вышел на свободу в 2018-м.

Хан совершил теракт на Лондонском мосту в конце ноября 2019 года. После освобождения он должен был носить специальный браслет, также его должны были ограничить в передвижениях по стране. Однако служба пробации разрешила ему посетить конференцию специальной реабилитационной программы, занимавшейся помощью бывшим заключенным. Хан спокойно отсидел все мероприятие, после чего набросился с ножом на участников конференции. На мужчине был муляж пояса смертника и он угрожал взорвать здание.

После Хан бросился на улицу и атаковал прохожих на Лондонском мосту. Очевидцам удалось схватить нападавшего, но прибывшая полиция застрелила его. В результате атаки погибли двое: 23-летняя Саския Джонс и 25-летний Джек Мерритт, оба - выпускники Кембриджа и волонтеры реабилитационной программы.