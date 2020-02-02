В Лондоне произошел теракт

На юге Лондона в районе Стретем произошел теракт, несколько человек получили ножевые ранения, сообщила полиция города в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что нападавший, набросившийся с ножом на прохожих, был застрелен. Число пострадавших не называется.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце ноября 2019-го мужчина с ножом напал на прохожих на мосту в Лондоне. Террорист был застрелен полицией и скончался на месте. На его теле было закреплено некое устройство.

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