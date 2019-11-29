Ликвидация вооруженного мужчины на Лондонском мосту попала на видео

Видео: @GabbbarSingh / Twitter

Ликвидация вооруженного мужчины, который пытался напасть на человека на Лондонском мосту, попала на видео. Кадры, снятые очевидцами, появились в Twitter.

На обнародованных записях видно, как полицейские оттаскивают человека, на которого напал неизвестный, и производят несколько выстрелов. В результате произошедшего на мосту инцидента, согласно последним данным, пострадали пять человек, один мужчина задержан.

Ранее 29 ноября британские полицейские оцепили Лондонский мост. Инциденту предшествовала драка группы мужчин, которая сопровождалась выстрелами. Один из участников конфликта был вооружен ножом. По информации пресс-службы Скотленд-Ярда, полиция задержала виновника инцидента на Лондонском мосту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



