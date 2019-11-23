Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Мансур Абдылхаисиев, который ранее опубликовал видео со стрельбой из машины на фоне Московских триумфальных ворот Санкт-Петербурга, извинился перед жителями города. Видеозапись опубликовала «Фонтанка».

Мужчина попросил прощения у тех, кому помешал или принес «психическую или иную травму» стрельбой посреди города. Отмечается, что 21-летний уроженец Грозного имеет постоянную регистрацию в Петербурге.

Ранее сообщалось, что петербуржская полиция заинтересовалась видео со стрельбой из автомобиля «Лада Приора». В это время Абдылхаисиев проезжал мимо УМВД по Московскому району. На его автомобиле была наклейка с надписью «#нохчиборз», что переводится как «чеченский волк». Также на месте номерного знака была прикреплена табличка со словом «MANSUR».

В апреле 2018 года полиция остановила в Москве свадебный кортеж, участники которого открыли стрельбу.

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