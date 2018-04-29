Свадебный кортеж в Москве устроил стрельбу

Полиция остановила на Калужском шоссе в Москве свадебный кортеж, участники которого открыли стрельбу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Задержаны два человека, их допрашивают.

По данным РЕН ТВ, стрелять из окон машин начали на Нововатутинском шоссе, кортеж остановили на 38 километре Калужского шоссе. Пострадавших нет. В московской полиции РИА Новости сообщили, что стрельба велась из травматического пистолета.

В сентябре 2016 года полицейские перехватили у входа в московский парк «Царицыно» свадебный кортеж c Rolls-Royce после сообщений о стрельбе в воздух. В том же месяце стреляли на Ленинградском проспекте из автомобиля Porsche, следовавшего в составе свадебного кортежа.

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