На Лондонском мосту открыли стрельбу

Движение в центре британской столицы парализовано из-за стрельбы на Лондонском мосту. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам журналиста издания Джона Макмануса (John McManus), мост сейчас оцеплен полицией. Инциденту предшествовала драка группы мужчин, которая сопровождалась выстрелами. Один из участников конфликта был вооружен ножом. Информацию об инциденте подтвердили в местной полиции, но не уточнили детали.

Известно, что один человек, получивший ранение на Лондонском мосту, умер. По предварительным данным, его застрелили сотрудники полиции, прибывшие на вызов. Точное количество участников конфликта, погибших и пострадавших не сообщается.

Подробности случившегося устанавливаются.

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