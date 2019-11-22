Россиянин обстрелял улицу из автомата из-за семейного скандала

Пятый канал

В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел в городе Колтуши Всеволожского района. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором видно, как неизвестный высовывается из окна многоэтажного дома, после чего раздаются несколько автоматных очередей.

Сейчас к месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. О погибших и пострадавших не сообщается.

Позднее выяснилось, что мужчина стрелял по улице из-за семейного скандала.

12 сентября трое сотрудников уголовного розыска прибыли к дому на улице Маяковского, чтобы выяснить обстоятельства поджога автомобиля. Подозреваемый находился на крыше и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по полицейским. В результате все трое получили телесные повреждения.

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