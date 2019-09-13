Российский пенсионер открыл огонь и ранил троих полицейских

В отношении 63-летнего жителя города Алексеевка (Белгородская область) возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, 12 сентября трое сотрудников уголовного розыска прибыли к дому на улице Маяковского, чтобы выяснить обстоятельства поджога автомобиля. Подозреваемый находился на крыше и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по полицейским. В результате все трое получили телесные повреждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

12 июля сообщалось, что в Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов. Один из полицейских получил ранения, его коллега погиб.

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