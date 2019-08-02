Нападение пожарного с ножом на полицейских в Сургуте попало на видео

Нападение вооруженного ножом пожарного на полицейских в Сургуте попало на видео. Кадры произошедшего в пятницу, 2 августа, появились в паблике К-ИНФОРМ во «ВКонтакте».

На них видно, как сотрудник МЧС бьет одного из полицейских ножом, другой пытается защитить сослуживца, стреляет в нападавшего на поражение и в результате убивает его. В последние секунды своей жизни раненый пожарный подползает к своей жертве и наносит еще два удара ножом.

Инцидент произошел вечером 1 августа. В полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина. Когда сотрудники прибыли на место и попытались задержать мужчину, тот набросился на них. В результате погиб инспектор патрульно-постовой службы Ильмир Ханов, пострадал его коллега, младший лейтенант полиции Александр Царегородцев.

Как установили следователи, нападавший был пьян, СМИ сообщали о том, что он работал в одной из пожарных частей города, но в момент преступления находился в отпуске.

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