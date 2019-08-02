Зарезавший полицейского россиянин оказался пожарным

Напавший на двух полицейских с ножом в Сургуте и убивший одного из них мужчина оказался сотрудником МЧС. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, мужчина работал в территориальном подразделении МЧС, в пожарной части №11. В момент совершения преступления он находился в отпуске.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что информация о причастности сотрудника к убийству проверяется. В случае, если она подтвердится, в отношении руководства этого подразделения примут «серьезные меры».

Убийство полицейского в Сургуте произошло 1 августа. Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина. Когда сотрудники прибыли на место и попытались задержать мужчину, тот набросился на них с ножом, убил одного и нанес ранения другому. Раненый сотрудник застрелил нападавшего из табельного пистолета.

Погибший оказался сотрудником патрульно-постовой службы, его звали Ильмир Ханов. Пострадавший — младший лейтенант полиции Александр Царегородцев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Как установили следователи, нападавший был пьян.

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