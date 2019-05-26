На российского полицейского напали с дробовиком неподалеку от ночного клуба

В Волхове Ленинградской области группа неизвестных в состоянии алкогольного опьянения напала на сотрудника ГИБДД с ножом и дробовиком. Его нашли без сознания с огнестрельным ранением рядом с ночным клубом «Марсель», сообщает Telegram-канал «112».

В региональном управлении МВД подтвердили факт инцидента, произошедшего в ночь на 26 мая.

По предварительным данным, пострадавший сотрудник ГИБДД Николай Малинин был не при исполнении — отмечал день рождения друга в ночном клубе. Между ним и двумя пьяными посетителями заведения произошел конфликт, в результате которого Малинин получил ножевое ранение.

Малинина нашли без сознания неподалеку от места происшествия. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшие скрылись с места преступления, ведется их розыск.

24 мая в Туле трое неизвестных напали на полицейского, избили его и дважды ранили из табельного оружия, принадлежавшего потерпевшему. По словам очевидцев, налетчики без каких-либо причин набросились на полицейского и избили его. После этого у потерпевшего забрали табельное оружие и дважды выстрелили в него, попав в ногу и грудь.

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