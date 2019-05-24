Награжденного за героизм российского полицейского заподозрили в пытках

В Калининградской области суд арестовал до 15 июля полицейского Эдуарда Калтырина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает газета «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу Светлогорского городского суда.

По версии следствия, старший оперативный дежурный отдела полиции города Пионерский пытал задержанного, в том числе с применением электрошокера. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ему грозит до семи лет тюрьмы.

В сентябре 2018 года года Калтырин спас человека из тонущей машины. После этого ему вручили премию «Медиагерой-2019», а начальник регионального управления МВД выдал полицейскому погоны майора. В апреле 2019-го Калтырин получил награду за мужество и героизм из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Ранее 20 мая правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить заключенным право на денежную компенсацию в случае нарушения международных норм содержания под стражей и запрета на пытки. Предполагается, что после принятия документа заключенные в СИЗО и колониях смогут подавать иски в суды о нарушении условий их содержания.

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