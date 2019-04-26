Воспитательниц российского детсада посадили за пытки детей иголками

В городе Канске Красноярского края суд вынес приговор двум воспитательницам детского сада «Колосок» за истязание детей, которых они кололи кнопками и иголками. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает Следственный комитет России.

Женщины в возрасте 40 и 49 лет признаны виновными по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК России. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора осужденных взяли под стражу в зале суда.

О возбуждении уголовного дела в отношении воспитательниц стало известно 15 октября 2018 года.

По данным следствия, с 2016 года по апрель 2017 года они в качестве наказания за «плохое» поведение кололи четырех- и пятилетних детей канцелярскими булавками в язык, ягодицы, руки и ноги, а также другие части тела.

О таком способе воспитания родители узнали, когда заметили на телах детей следы от уколов. На вопрос, откуда они появились, те рассказали, что у воспитательниц есть «помощницы» — канцелярские кнопки.

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