Россияне пошли под суд за воспитание ребенка электрошокером

Семейная пара из города Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) пойдет под суд за истязание своего семилетнего ребенка с применением электрошокера. Об этом в среду, 9 января, «Ленте.ру» сообщила Алина Никифорова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета (СКР).

«В ходе следствия установлено, что отец и мать злоупотребляли спиртным и систематически избивали мальчика, используя в том числе электрошокер. Свои поступки они объяснили "воспитательными целями"», — сообщила Никифорова.

Она уточнила, что родителям ребенка предъявлены обвинения по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

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По данным следствия, обвиняемая ранее родила двух детей от другого мужчины, но была лишена родительских прав. Детей передали под опеку бабушке по материнской линии и присудили обвиняемой выплачивать алименты. Но деньги на счета детей так и не поступали.

Судебный пристав-исполнитель в мае 2018 года пришел для составления протокола и обнаружил, что третий, младший ребенок избит и на его видимых частях тела заметны характерные синяки от ремня. Пристав немедленно вызвал сотрудников полиции, ребенка в их присутствии осмотрели врачи и обнаружили как синяки и ссадины, так и метки от электрошокера.

«Мальчика сразу изъяли из семьи и передали под опеку бабушке, а в отношении родителей возбудили уголовное дело», — отметила Никифорова.

28 ноября 2017 года сообщалось, что полицией города Наро-Фоминска (Московская область) задержаны родители, подозреваемые в избиении своего двухмесячного ребенка. В результате побоев у новорожденного были диагностированы переломы теменной и затылочной костей, нескольких ребер и левого бедра. Подруга молодой матери сообщила, что та часто применяла силу в отношении двух своих сыновей и вела разгульный образ жизни.

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