Избитый отчимом пятилетний мальчик умер в больнице Апатитов

Избитый отчимом пятилетний мальчик скончался в больнице города Апатиты. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Мурманской области.

«Ребенку были оказаны необходимые реанимационные мероприятия, однако в результате тяжких причиненных травм утром 6 ноября он скончался», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздним вечером 4 ноября. 21-летний житель Апатит, возмущенный тем, что его пасынок не спит, несколько раз ударил ребенка по голове. Ночью мальчика экстренно доставили в реанимацию ближайшей больницы, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и головы.

Местное издание «Хибинформбюро» сообщает, что мать не видела избиения ребенка — в это время она купала в ванной младшего сына-грудничка, но о «наказании» для старшего сына знала. Через некоторое время женщина отправилась на кухню и позвала семейство пить чай. Увидев, что старший мальчик не может встать с постели, лежит и хрипит, родители вызвали скорую помощь.

Отчим уже задержан и допрошен, ему предъявлено обвинение по четвертой части статьи 111 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). В ближайшие пару дней будет решен вопрос о его заключении под стражу.