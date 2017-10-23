Египтянин до смерти забил пятилетнюю дочь за невыполнение домашнего задания

Житель египетского города Эль-Гиза убил свою пятилетнюю дочь после того, как она не смогла выполнить домашнее задание. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Ребенок с синяками по всему телу был доставлен в госпиталь, а врачи сообщили о случившемся в полицию.

Было выяснено, что отец избил девочку пластиковой трубой после того, как узнал, что она не справилась с домашним заданием. Соседи семьи заявили, что слышали крики ребенка, но не смогли ее защитить.

Полицейские арестовали отца девочки. Он сознался в убийстве, но утверждает, что не хотел убивать дочь.

11 октября сообщалось, что британский гомосексуалист Мэттью Скалли-Хикс, удочеривший вместе со своим супругом Крэйгом 18-месячную девочку по имени Элси, спустя две недели после появления ребенка в семье, углядел в ней «сатану в детском обличье» и забил до смерти. Эксперты, обследовавшие труп Элси, пришли к выводу, что над ребенком продолжительное время издевались — у нее обнаружили множество травм, переломов и внутреннее кровотечение с обеих сторон мозга.