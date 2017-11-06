В Ленобласти девушка ударила подругу ножом в грудь из-за айфона

В Ленинградской области девушка ударила подругу ножом, чтобы похитить ее айфон. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 5 ноября в городе Шлиссельбурге. Ранним утром молодая местная жительница ударила ножом пришедшую к ней в гости девушку и отобрала смартфон. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

«Злоумышленница задержана прибывшим на место участковым уполномоченным полиции. Возбуждено уголовное дело о разбое», — говорится в сообщении.

По данным издания 47news, речь идет об одной из последних моделей айфона. Подозреваемая 20-летняя девушка нигде не работает, ее 19-летняя подруга, получившая ранение в грудь, трудится менеджером в строительной компании.

В 2015 году в Чувашии тамада испортил молодым свадьбу, украв у невесты айфон. Вместе с гаджетом мужчина утащил принадлежащий девушке клатч, в котором находились ее ювелирные украшения.