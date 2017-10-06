Пятилетнюю девочку жестоко избили за съеденный маргарин в Воронежской области

В селе Озерки Бутурлиновского района Воронежской области жестоко избита пятилетняя девочка, пишет «МОЕ! Online» в пятницу, 6 октября. Медики диагностировали у ребенка переломы рук, носа и сотрясение мозга.

По словам признавшейся в содеянном 22-летней многодетной беременной матери пострадавшей, это было наказание за съеденный без спроса маргарин. По одной из версий, женщина могла взять вину на себя, что выгородить своего мужа — 38-летнего цыгана, трижды судимого за кражи. Мужчина не является родным отцом девочки.

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Избитого ребенка обнаружили 22 сентября сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН) и органов опеки, когда пришли домой к матери, сбежавшей из больницы, куда ее положили на сохранение.

Отчим девочки оказал сопротивление пытавшимся забрать ее в больницу полицейским. У одной из инспекторов ПДН он сорвал погон, а затем силой вытолкнул из дома. Как отмечает издание, по данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти.

После выписки из больницы 4 октября,избитую девочку отправили к бабушке. Ее трехлетнего брата поместили в реабилитационный центр, а полуторагодовалую младшую сестру — в дом малютки.

Признавшуюся в избиениях мать, беременную двойней, положили в больницу.

По данным издания, два года назад воспитатель в детском саду уже замечала у пострадавшей девочки следы побоев. Однако полицейская проверка закончилась отказным материалом. После этого родители забрали девочку из сада.