Сломавший ногу годовалому сыну мужчина месяц не показывал его медикам

В городе Ачинске (Красноярский край) возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, предположительно, избившего годовалого сына и сломавшего ему ногу. Об этом сообщается на сайте краевого главка Следственного комитета.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»).

По данным следствия, 15 мая, когда отец находился в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил ребенка рукой. После этого мужчина не стал показывать сына медикам. О произошедшем стало известно только через месяц, после того, как в семью пришла сотрудница органов опеки. Мальчика изъяли из семьи. Он был доставлен в больницу, где у ребенка диагностировали перелом и ушибы.

Подозреваемый задержан. Своей вины он не признал, заявив, что ребенок упал самостоятельно. Отмечается, что мужчина ранее был судим. Мать мальчика находится в колонии.

В апреле воспитатель детского сада на северо-западе Москвы избила шестилетнего ребенка, который отказался спать во время тихого часа. Мать обнаружила на теле ребенка синяки и обратилась в медучреждение, а также в правоохранительные органы.