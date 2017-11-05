Юный отчим довел ребенка до реанимации в Мурманской области

В Мурманской области в реанимационное отделение больницы госпитализирован ребенок, избитый 21-летним отчимом. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел в ночное время 4 ноября. Подозреваемый, находясь в месте своего проживания в городе Апатиты, «проявляя недовольство поведением приемного малолетнего ребенка, нанес ему несколько ударов руками по голове».

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Отмечается, что тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда определит судебно-медицинская экспертиза.

В октябре сообщалось, что житель египетского города Эль-Гиза до смерти забил свою пятилетнюю дочь. Это произошло из-за того, что девочка не смогла выполнить домашнее задание, которое ей дали в детском саду.