Восьмиклассницу заманили в туалет «Макдоналдс» и ограбили

Неизвестные обокрали восьмиклассницу в туалете столичного ресторана «Макдоналдс». Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать 13-летней девочки. Она рассказала, что ограбление произошло на востоке столицы в районе Гольяново. Злоумышленники завели школьницу в туалет ресторана быстрого питания, сняли с нее золотые серьги и скрылись. Сколько было грабителей, не уточняется.

Стоимость ювелирных украшений оценили в 7,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

В конце октября жителя Томска приговорили к шести годам лишения свободы за пять ограблений, совершенных при помощи «Сникерса». Мужчина заворачивал шоколадный батончик в полиэтиленовый пакет и выдавал его за оружие. Все преступления злоумышленник совершил в марте 2017 года, спустя пять месяцев после освобождения из колонии.