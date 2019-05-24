Российские полицейские попались на раскрытии подстроенных ими преступлений

В Брянске задержаны двое полицейских, которые инсценировали преступления и создавали видимость их раскрытия. Об этом в пятницу, 24 мая ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В отношении двух сотрудников Брянского линейного отдела МВД на транспорте возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По версии следствия, стражи порядка вступили в сговор в мае 2018 года. Они привлекали третьих лиц для совершения хищений материалов верхнего строения пути, а затем «выявляли» противозаконные действия.

По факту произошедшего назначена служебная проверка.

23 мая сообщалось, что старший лейтенант и сержант полиции в Калининграде задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России при дележе взятки в размере 150 тысяч рублей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

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