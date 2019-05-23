Задержание деливших взятку полицейских бойцами ФСБ попало на видео

Старший лейтенант и сержант полиции в Калининграде задержаны сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России при дележе взятки в размере 150 тысяч рублей. Оперативную съемку момента задержания в четверг, 23 мая, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

Как отметили в СКР, полицейские подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, подозреваемые получили взятку от жителя города Багратионовск — фигуранта уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Эти деньги полицейские якобы собирались передать неустановленным должностным лицам — последние должны были помочь обвиняемому избежать лишения свободы.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!