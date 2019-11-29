Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

Нападение мужчины с ножом на прохожих на мосту в Лондоне классифицируется как теракт. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Reuters.

О произошедшем агентству рассказал на брифинге высокопоставленный офицер антитеррористического подразделения. По его словам, террорист был застрелен полицией и скончался на месте. На его теле было закреплено некое устройство.

«Из-за сообщений о возможном взрывном устройстве на место отправили специалистов и выставили оцепления в большой области вокруг него, чтобы обеспечить безопасность населения. Однако сейчас я могу подтвердить, что устройство, пристегнутое к телу подозреваемого, было муляжом», — приводит агентство слова силовика.

Полицейские патрули в британской столице продолжат в ближайшее время работать в усиленном режиме.

Ранее 29 ноября было обнародовано видео ликвидации террориста: на ролике видно, как полицейские оттаскивают от него мужчину, на которого он напал, а затем открывают огонь по лежащему подозреваемому.

22 марта 2017-го уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне и зарезал ножом полицейского. Погибли пять человек.

3 июня того же года трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро и с ножами напали на прохожих. В результате атак погибли восемь человек, еще 48 пострадали.

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