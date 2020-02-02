Появилось видео с места теракта в Лондоне

Twitter-аккаунт I. E. N. опубликовал видео, снятое очевидцами на месте теракта в лондонском районе Стретем.

На кадрах ролика видно, как вооруженные люди укрываются за машиной, подъезжает автомобиль с полицейскими, которые подходят к лежащему на тротуаре телу, после чего сразу же отбегают и начинают разгонять людей. Как поясняют пользователи, на теле террориста могло быть закреплено взрывное устройство.

Ранее 2 февраля сообщалось, что в британской столице произошел теракт: мужчина с ножом нанес нескольким людям ранения, после чего его застрелили полицейские. Число пострадавших пока не названо.

В конце ноября 2019-го мужчина с ножом напал на прохожих на мосту в Лондоне. Террорист был застрелен полицией и скончался на месте. На его теле был закреплен муляж взрывного устройства.

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